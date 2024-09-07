Вейсенкой Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1897
Дочь: Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна
Мать ребёнка: Вейсенкоп Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
28.01.1900
Дочь: Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна
Мать ребёнка: Вейсенкоп Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Вейсенкоп Владимир (Валдас) Петрович
Мать ребёнка: Вейсенкоп Елизавета Петровна
Смерть
Неизвестно