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Вейсенкой Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вейсенкоп Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1897

Дочь: Журавлева (Вейсенкоп) Павлина Петровна

Мать ребёнка: Вейсенкоп Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
28.01.1900

Дочь: Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна

Мать ребёнка: Вейсенкоп Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Вейсенкоп Владимир (Валдас) Петрович

Мать ребёнка: Вейсенкоп Елизавета Петровна

Смерть
Неизвестно

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