Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1900

Отец: Вейсенкой Петр Павлович

Мать: Вейсенкоп Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бугаева) Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Бугаев Георгий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаев Георгий Матвеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бугаев Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Бугаев Георгий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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