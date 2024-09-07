Бугаева (Вейсенкоп) Ксения (Сина) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бугаева) Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Бугаев Георгий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бугаев Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Бугаев Георгий Матвеевич
Смерть
Неизвестно