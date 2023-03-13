Козыряловъ Ерофей
Место рожденияДеревни Меледихи
Дата рождения1768
Дата смерти20.11.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Козыряловъ Андрей
Мать: Козырялова Епистимья
Деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1791
Сын: Козыряловъ Захаръ
Мать ребёнка: Козырялова Прасковья (Ивинова)
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ефимова Марина
Мать ребёнка: Козырялова Прасковья (Ивинова)
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1797
Сын: Козыряловъ Федотъ
Мать ребёнка: Козырялова Прасковья (Ивинова)
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1798
Сын: Козыряловъ Николай
Мать ребёнка: Козырялова Прасковья (Ивинова)
деревни Меледихи
Бракосочетание
08.11.1800
Жена: Козырялова Февронья
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пахомова Татьяна
Мать ребёнка: Козырялова Февронья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Козыряловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Козырялова Февронья
Рождение ребёнка
23.10.1804
Сын: Козыряловъ Нестеръ
Мать ребёнка: Козырялова Февронья
Рождение ребёнка
14.08.1811
Сын: Козыряловъ Никита
Мать ребёнка: Козырялова Февронья
Рождение ребёнка
15.10.1817
Сын: Козыряловъ Ефимъ
Мать ребёнка: Козырялова Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1818
Александровка