Козыряловъ Ерофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козыряловъ Ерофей

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Место рождения

Деревни Меледихи

Дата рождения

1768

Дата смерти

20.11.1818

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Козыряловъ Андрей

Мать: Козырялова Епистимья

Деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1791

Сын: Козыряловъ Захаръ

Мать ребёнка: Козырялова Прасковья (Ивинова)

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ефимова Марина

Мать ребёнка: Козырялова Прасковья (Ивинова)

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1797

Сын: Козыряловъ Федотъ

Мать ребёнка: Козырялова Прасковья (Ивинова)

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1798

Сын: Козыряловъ Николай

Мать ребёнка: Козырялова Прасковья (Ивинова)

деревни Меледихи
Бракосочетание
08.11.1800

Жена: Козырялова Февронья

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пахомова Татьяна

Мать ребёнка: Козырялова Февронья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Козыряловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Козырялова Февронья

Рождение ребёнка
23.10.1804

Сын: Козыряловъ Нестеръ

Мать ребёнка: Козырялова Февронья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1811

Сын: Козыряловъ Никита

Мать ребёнка: Козырялова Февронья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1817

Сын: Козыряловъ Ефимъ

Мать ребёнка: Козырялова Февронья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырялова Прасковья (Ивинова)

Смерть
20.11.1818
Александровка
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