Козыряловъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозыряловъ Андрей

Козыряловъ Андрей

avatar

Место рождения

деревни Меледихи

Дата рождения

1743

Дата смерти

20.03.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Козыряловъ Федоръ

Мать: Козырялова Ирина Трифанова

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кожевникова Пелагея

Мать ребёнка: Козырялова Федосья Дементьева

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Шонгина Афимья

Мать ребёнка: Козырялова Федосья Дементьева

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Козыряловъ Ерофей

Мать ребёнка: Козырялова Епистимья

Деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Валявина Афимья

Мать ребёнка: Козырялова Епистимья

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Козырялова Епистимья

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кулигина Татьяна

Мать ребёнка: Козырялова Епистимья

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1797

Сын: Козыряловъ Андрей

Мать ребёнка: Козырялова Епистимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырялова Федосья Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырялова Епистимья

Смерть
20.03.1808
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close