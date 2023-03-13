Козыряловъ Андрей
Место рождениядеревни Меледихи
Дата рождения1743
Дата смерти20.03.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Козыряловъ Федоръ
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кожевникова Пелагея
Мать ребёнка: Козырялова Федосья Дементьева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Шонгина Афимья
Мать ребёнка: Козырялова Федосья Дементьева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Козыряловъ Ерофей
Мать ребёнка: Козырялова Епистимья
Деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Валявина Афимья
Мать ребёнка: Козырялова Епистимья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Козырялова Епистимья
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кулигина Татьяна
Мать ребёнка: Козырялова Епистимья
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1797
Сын: Козыряловъ Андрей
Мать ребёнка: Козырялова Епистимья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козырялова Епистимья
Смерть
20.03.1808