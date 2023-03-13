Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Козырялова) Василиса
(Козырялова) Василиса
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
1798
Пол
Женский
Отец
Козыряловъ Андрей
1743 г.р.
Мать
Козырялова Епистимья
1761 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Козыряловъ Андрей
Мать:
Козырялова Епистимья
Смерть
1798
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия