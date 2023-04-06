Козыряловъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козыряловъ Федоръ

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Место рождения

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1713

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Романовъ Тимофей Романовъ

Мать: не указана

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Козыряловъ Власъ

Мать ребёнка: Козырялова Ирина Трифанова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Козыряловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Козырялова Ирина Трифанова

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Козыряловъ Андрей

Мать ребёнка: Козырялова Ирина Трифанова

деревни Меледихи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырялова Ирина Трифанова

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