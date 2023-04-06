Козыряловъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1713
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Романовъ Тимофей Романовъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Козыряловъ Власъ
Мать ребёнка: Козырялова Ирина Трифанова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Козыряловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Козырялова Ирина Трифанова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Козыряловъ Андрей
Мать ребёнка: Козырялова Ирина Трифанова
деревни Меледихи
Бракосочетание
Неизвестно