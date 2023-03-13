Козыряловъ Власъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти22.03.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Козыряловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Власова Анисья Никифорова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Власовъ Иванъ
Мать ребёнка: Власова Анисья Никифорова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Печерская Прасковья
Мать ребёнка: Власова Анисья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1807
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан