Козыряловъ Власъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козыряловъ Власъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

22.03.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Козыряловъ Федоръ

Мать: Козырялова Ирина Трифанова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Власова Анисья Никифорова

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Власовъ Иванъ

Мать ребёнка: Власова Анисья Никифорова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Печерская Прасковья

Мать ребёнка: Власова Анисья Никифорова

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Анисья Никифорова

Смерть
22.03.1807
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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