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Власовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Козыряловъ Власъ

Мать: Власова Анисья Никифорова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Сударчикова Арина (Ирина)

Мать ребёнка: Власова Анна Федорова

Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Козырялова Василиса

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Власова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Власова Анна Федорова

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1786

Сын: Власовъ Лаврентий

Мать ребёнка: Власова Анна Федорова

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1796

Сын: Власовъ Дмитрий (Дементий)

Мать ребёнка: Козырялова Василиса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1799

Сын: Власовъ Василий

Мать ребёнка: Козырялова Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырялова Василиса

Смерть
1826
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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