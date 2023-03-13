Власовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Козыряловъ Власъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Сударчикова Арина (Ирина)
Мать ребёнка: Власова Анна Федорова
Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Козырялова Василиса
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Власова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Власова Анна Федорова
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1786
Сын: Власовъ Лаврентий
Мать ребёнка: Власова Анна Федорова
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1796
Сын: Власовъ Дмитрий (Дементий)
Мать ребёнка: Козырялова Василиса
Рождение ребёнка
12.04.1799
Сын: Власовъ Василий
Мать ребёнка: Козырялова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козырялова Василиса
Смерть
1826