Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Власова) Авдотья
(Власова) Авдотья
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Пол
Женский
Отец
Власовъ Иванъ
1755 г.р.
Мать
Козырялова (Климова) Василиса
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Власовъ Иванъ
Мать:
Козырялова Василиса
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия