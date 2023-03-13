Власова Анисья Никифорова
Место рожденияпочинка Суханина
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
починка Суханина
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Козыряловъ Власъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Власовъ Иванъ
Отец ребёнка: Козыряловъ Власъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Печерская Прасковья
Отец ребёнка: Козыряловъ Власъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козыряловъ Власъ