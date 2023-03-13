Власова Анисья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Анисья Никифорова

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Место рождения

починка Суханина

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

починка Суханина
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Козыряловъ Власъ

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Власовъ Иванъ

Отец ребёнка: Козыряловъ Власъ

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Печерская Прасковья

Отец ребёнка: Козыряловъ Власъ

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козыряловъ Власъ

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