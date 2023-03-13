Козырялова Прасковья (Ивинова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти05.08.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Козыряловъ Захаръ
Отец ребёнка: Козыряловъ Ерофей
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ефимова Марина
Отец ребёнка: Козыряловъ Ерофей
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1797
Сын: Козыряловъ Федотъ
Отец ребёнка: Козыряловъ Ерофей
деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1798
Сын: Козыряловъ Николай
Отец ребёнка: Козыряловъ Ерофей
деревни Меледихи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козыряловъ Ерофей
Смерть
05.08.1800