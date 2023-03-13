Козырялова Прасковья (Ивинова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырялова Прасковья (Ивинова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

05.08.1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Козыряловъ Захаръ

Отец ребёнка: Козыряловъ Ерофей

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ефимова Марина

Отец ребёнка: Козыряловъ Ерофей

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1797

Сын: Козыряловъ Федотъ

Отец ребёнка: Козыряловъ Ерофей

деревни Меледихи
Рождение ребёнка
1798

Сын: Козыряловъ Николай

Отец ребёнка: Козыряловъ Ерофей

деревни Меледихи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козыряловъ Ерофей

Смерть
05.08.1800
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