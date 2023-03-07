Пахомова (Козыряловъ) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Козыряловъ) Татьяна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1801

Дата смерти

01.03.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Козыряловъ Ерофей

Мать: Козырялова Февронья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1835

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1838

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1841

Дочь: Пахомова Васса

Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомовъ Алексей

Смерть
01.03.1844
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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