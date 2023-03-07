Пахомова (Козыряловъ) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти01.03.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Козыряловъ Ерофей
Мать: Козырялова Февронья
Рождение ребёнка
26.10.1835
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
11.11.1838
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Рождение ребёнка
06.08.1841
Дочь: Пахомова Васса
Отец ребёнка: Пахомовъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомовъ Алексей
Смерть
01.03.1844