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Хорьков Василий Леонтьевич

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Место рождения

Таушканское, Сухой Лог, Свердловская область

Дата рождения

23.03.1912

Дата смерти

10.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Таушканское, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1935

Дочь: Сутягина Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Хорькова Федора Федоровна

Рождение ребёнка
?.12.1939

Сын: Хорьков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Хорькова Федора Федоровна

Рождение ребёнка
13.01.1949

Дочь: Неустроева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Хорькова Федора Федоровна

Рождение ребёнка
24.07.1950

Дочь: Чупракова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Хорькова Федора Федоровна

Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.02.1953

Дочь: Лопатеева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Хорькова Федора Федоровна

Рождение ребёнка
12.08.1955

Сын: Хорьков Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Хорькова Федора Федоровна

Смерть
10.12.1989
Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
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