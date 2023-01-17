Хорьков Василий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1912
Дата смерти10.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1935
Дочь: Сутягина Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Хорькова Федора Федоровна
Рождение ребёнка
?.12.1939
Сын: Хорьков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Хорькова Федора Федоровна
Рождение ребёнка
13.01.1949
Дочь: Неустроева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Хорькова Федора Федоровна
Рождение ребёнка
24.07.1950
Дочь: Чупракова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Хорькова Федора Федоровна
Рождение ребёнка
23.02.1953
Дочь: Лопатеева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Хорькова Федора Федоровна
Рождение ребёнка
12.08.1955
Сын: Хорьков Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Хорькова Федора Федоровна
Смерть
10.12.1989