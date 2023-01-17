Хорькова (Упорова) Федора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорькова (Упорова) Федора Федоровна

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Место рождения

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

27.11.1912

Дата смерти

10.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1935

Дочь: Сутягина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Хорьков Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
?.12.1939

Сын: Хорьков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Хорьков Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
13.01.1949

Дочь: Неустроева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Хорьков Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
24.07.1950

Дочь: Чупракова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Хорьков Василий Леонтьевич

Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.02.1953

Дочь: Лопатеева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Хорьков Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
12.08.1955

Сын: Хорьков Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Хорьков Василий Леонтьевич

Смерть
10.06.1994
Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
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