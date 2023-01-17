Хорькова (Упорова) Федора Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.11.1912
Дата смерти10.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1935
Дочь: Сутягина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Хорьков Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
?.12.1939
Сын: Хорьков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Хорьков Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.01.1949
Дочь: Неустроева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Хорьков Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
24.07.1950
Дочь: Чупракова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Хорьков Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
23.02.1953
Дочь: Лопатеева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Хорьков Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
12.08.1955
Сын: Хорьков Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Хорьков Василий Леонтьевич
Смерть
10.06.1994