Хорькова (Дружинина) Агафья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Хорькова Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1897
Сын: Хорьков Максим Леонтьевич
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хорькова Наталия Леонтьевна
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич
д. Таушкан Сухоложского р-на Свердловской обл.
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Хорькова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич
От скарлатины.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хорьков Симеон Леонтьевич
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1912
Сын: Хорьков Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Хорьков Максим Леонтьевич
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич
д. Таушкан Сухоложского р-на Свердловской обл.
Смерть
1949
Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область