Хорькова (Дружинина) Агафья Александровна Около 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хорькова (Дружинина) Агафья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорьков Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Хорькова Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
12.08.1897

Сын: Хорьков Максим Леонтьевич

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Хорькова Наталия Леонтьевна

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Хорьков Егор Леонтьевич

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич

д. Таушкан Сухоложского р-на Свердловской обл.
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Хорькова Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Хорьков Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич

Таушканское, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Хорьков Иосиф Леонтьевич

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич

Таушканское, Сухой Лог, Свердловская область
От скарлатины.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Хорьков Симеон Леонтьевич

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Хорьков Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич

Таушканское, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Хорьков Максим Леонтьевич

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий Васильевич

д. Таушкан Сухоложского р-на Свердловской обл.
Смерть
1949
Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область

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