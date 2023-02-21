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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2875Таушкан, дер.при оз. Таушкане.5040137420421Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
875. Таушканское (Таушкан), село бывшее государственное, при озере Таушканском, дворов 150, жителей 1059, церковь православная, школа, 2 базара
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
5) с. Таушканское при колодцах, прав. церк., зем.шк., распланированоТаушканское общество259658691Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские5525
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89215Таушканскоесело57°05'с.ш.62°12'в.д.O-41-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65758000221с Таушканскоесело