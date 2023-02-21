село Таушканское, Сухой Лог, Свердловская область (на 2019) — Familio

Таушканское

Сухой Лог, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2875Таушкан, дер.при оз. Таушкане.5040137420421Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Новопышминская волость
875. Таушканское (Таушкан), село бывшее государственное, при озере Таушканском, дворов 150, жителей 1059, церковь православная, школа, 2 базара

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Ново-Пышминская волость
5) с. Таушканское при колодцах, прав. церк., зем.шк., распланированоТаушканское общество259658691Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские5525

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сухоложский район
89215Таушканскоесело57°05'с.ш.62°12'в.д.O-41-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сухой Лог
65758000221с Таушканскоесело

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