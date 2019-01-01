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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2868Ирбитское (Ирбитские вершины с деревнями Хорьки и Елкина), сел.при верховьях р. Ирбити.5840173524571Церковь православная 1. Приходское училище. Торжков 3.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) с. Ирбитское (Ирбитския Вершины) на р. Ирбитке, прав. церк., церк.-прих. шк., торжки: Рождественский 24—25 декабря, Петропавловский 28—29 июня, Сергиевский 24—25 сентя Показать все Ирбитско-Вершинское общество256682670Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские5515
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
94678Алтынайпосёлок57°04'с.ш.61°59'в.д.O-41-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65758000156п Алтынайпоселок