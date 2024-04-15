Сосунов Николай Иванович
Место рожденияд. Ключи, Бубинская волость, Оханский уезд, Пермская губ.
Дата рождения20.09.1921
Дата смерти11.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1921
Отец: Сосунов Иван Федорович
Мать: Сосунова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
29.12.1948
Сын: Панин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Панина (Манянина) Алевтина Павловна
Рождение ребёнка
09.12.1950
Рождение ребёнка
18.02.1953
Сын: Панин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Панина (Манянина) Алевтина Павловна
Рождение ребёнка
26.06.1954
Рождение ребёнка
22.05.1958
Смерть
11.08.1981