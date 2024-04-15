Сосунов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосунов Николай Иванович

Место рождения

д. Ключи, Бубинская волость, Оханский уезд, Пермская губ.

Дата рождения

20.09.1921

Дата смерти

11.08.1981

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

1948 г.р.
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1953 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1921

Отец: Сосунов Иван Федорович

Мать: Сосунова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
29.12.1948

Сын: Панин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Панина (Манянина) Алевтина Павловна

Рождение ребёнка
09.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина (Манянина) Алевтина Павловна

Рождение ребёнка
18.02.1953

Сын: Панин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Панина (Манянина) Алевтина Павловна

Рождение ребёнка
26.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина (Манянина) Алевтина Павловна

Рождение ребёнка
22.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина (Манянина) Алевтина Павловна

Смерть
11.08.1981

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