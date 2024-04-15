Сосунов Иван Федорович
Место рожденияд. Сосуново, ,Оханский уезд, Пермская губ.
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1920
Жена: Сосунова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
20.09.1921
Мать ребёнка: Сосунова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Сосунова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Сосунова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно