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Сосунов Иван Федорович

Место рождения

д. Сосуново, ,Оханский уезд, Пермская губ.

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1920

Жена: Сосунова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
20.09.1921

Сын: Сосунов Николай Иванович

Мать ребёнка: Сосунова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Сосунова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Сосунова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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