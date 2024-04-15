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Сосунова Мария Яковлевна

Место рождения

д. Сосуново, ,Оханский уезд, Пермская губ.

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1920

Муж: Сосунов Иван Федорович

Рождение ребёнка
20.09.1921

Сын: Сосунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Сосунов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Сосунова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Сосунов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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