Панин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Владимир Николаевич

Место рождения

г.Молотов , г.Пермь

Дата рождения

18.02.1953

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1953

Отец: Сосунов Николай Иванович

Мать: Панина (Манянина) Алевтина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1980
Причина смерти: Прыгнул в реку.,перелом шейн.позвонков
Похороны
Неизвестно

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