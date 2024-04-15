Панин Владимир Николаевич
Место рожденияг.Молотов , г.Пермь
Дата рождения18.02.1953
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1980
Причина смерти: Прыгнул в реку.,перелом шейн.позвонков
Похороны
Неизвестно