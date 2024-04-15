Панина (Манянина) Алевтина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Манянина) Алевтина Павловна

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Место рождения

Казань

Дата рождения

01.11.1923

Дата смерти

11.02.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

1886 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

1942 г.р.
1946 г.р.
1948 г.р.
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1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1923

Отец: ..

Мать: (Манянина) Наталия Львовна

Развод
Неизвестно

Муж: Панин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
30.04.1942

Дочь: Степанкина (Манянина) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Панин Николай Алексеевич

Бракосочетание
?.04.1945

Муж: Панин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
08.02.1946

Сын: Панин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Панин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
29.12.1948

Сын: Панин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сосунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
09.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сосунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1953

Сын: Панин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Сосунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сосунов Николай Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сосунов Николай Иванович

Смерть
11.02.1993
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно

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