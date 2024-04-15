Панина (Манянина) Алевтина Павловна
Место рожденияКазань
Дата рождения01.11.1923
Дата смерти11.02.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1923
Отец: ..
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1942
Дочь: Степанкина (Манянина) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Панин Николай Алексеевич
Бракосочетание
?.04.1945
Рождение ребёнка
08.02.1946
Отец ребёнка: Панин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
29.12.1948
Сын: Панин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сосунов Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1950
Рождение ребёнка
18.02.1953
Сын: Панин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Сосунов Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1954
Рождение ребёнка
22.05.1958
Смерть
11.02.1993
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно