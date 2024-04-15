Панин Александр Николаевич
Место рожденияг.Молотов , г.Пермь
Дата рождения29.12.1948
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2000