Степанкина (Манянина) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанкина (Манянина) Наталья Сергеевна

Степанкина (Манянина) Наталья Сергеевна

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Место рождения

г.Молотов , г.Пермь

Дата рождения

30.04.1942

Дата смерти

12.01.2010

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1942

Отец: Панин Николай Алексеевич

Мать: Панина (Манянина) Алевтина Павловна

Развод
Неизвестно

Муж: Степанкин Борис Герасимович

Бракосочетание
1960

Муж: Степанкин Борис Герасимович

Рождение ребёнка
27.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанкин Борис Герасимович

Рождение ребёнка
14.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанкин Борис Герасимович

Рождение ребёнка
15.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанкин Борис Герасимович

Смерть
12.01.2010

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