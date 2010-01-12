Степанкина (Манянина) Наталья Сергеевна
Место рожденияг.Молотов , г.Пермь
Дата рождения30.04.1942
Дата смерти12.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1942
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
27.02.1961
Рождение ребёнка
14.04.1966
Рождение ребёнка
15.09.1979
Смерть
12.01.2010