Панин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1924
Дата смерти17.12.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1924
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1942
Дочь: Степанкина (Манянина) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Панина (Манянина) Алевтина Павловна
Бракосочетание
?.04.1945
Рождение ребёнка
08.02.1946
Мать ребёнка: Панина (Манянина) Алевтина Павловна
Смерть
17.12.1991