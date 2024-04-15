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Панин Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1924

Дата смерти

17.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1924

Отец: Панин Алексей Владимирович

Мать: Панина Екатерина Федоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Панина (Манянина) Алевтина Павловна

Рождение ребёнка
30.04.1942

Дочь: Степанкина (Манянина) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Панина (Манянина) Алевтина Павловна

Бракосочетание
?.04.1945

Жена: Панина (Манянина) Алевтина Павловна

Рождение ребёнка
08.02.1946

Сын: Панин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Панина (Манянина) Алевтина Павловна

Смерть
17.12.1991

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