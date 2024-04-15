Панина Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1924
Отец ребёнка: Панин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
21.01.1931
Отец ребёнка: Панин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
19.11.1933
Отец ребёнка: Панин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
28.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Алексей Владимирович