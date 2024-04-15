Панина Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1924

Сын: Панин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Панин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
21.01.1931

Сын: Панин Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Панин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
19.11.1933

Сын: Панин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Панин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
28.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Алексей Владимирович

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