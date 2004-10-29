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Степанкин Борис Герасимович

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Место рождения

г.Москва

Дата рождения

27.08.1938

Дата смерти

29.10.2004

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1938

Отец: Степанкин Герасим Васильевич

Мать: (Улановская) Елена Андреевна

Развод
Неизвестно

Жена: Степанкина (Манянина) Наталья Сергеевна

Бракосочетание
1960

Жена: Степанкина (Манянина) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
27.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанкина (Манянина) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
14.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанкина (Манянина) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
15.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанкина (Манянина) Наталья Сергеевна

Смерть
29.10.2004
Похороны
Неизвестно

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