Степанкин Борис Герасимович
Место рожденияг.Москва
Дата рождения27.08.1938
Дата смерти29.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1938
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
27.02.1961
Рождение ребёнка
14.04.1966
Рождение ребёнка
15.09.1979
Смерть
29.10.2004
Похороны
Неизвестно