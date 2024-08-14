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Иуда Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Иван Иванович

Мать: Параскева Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Николаевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Юдин Егор Иудин

Мать ребёнка: Домна Николаевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Юдина Надежда Иудина

Мать ребёнка: Домна Николаевна

Бестужево, Ериловская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Юдин Тимофей Иудин

Мать ребёнка: Домна Николаевна

Бестужево, Ериловская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Юдин Адриан Иудин

Мать ребёнка: Домна Николаевна

Бестужево, Ериловская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Юдина) Параскева Иудина

Мать ребёнка: Домна Николаевна

Бестужево, Ериловская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Юдин Антон Иудин

Мать ребёнка: Домна Николаевна

Бестужево, Ериловская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Юдин Георгий Иудин

Мать ребёнка: Домна Николаевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Юдин Прокопий Иудин

Мать ребёнка: Домна Николаевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Юдин Иоанн Иудин

Мать ребёнка: Домна Николаевна

Бестужево, Ериловская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Юдин Георгий II Иудин

Мать ребёнка: Домна Николаевна

Бестужево, Ериловская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно

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