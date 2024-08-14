Иуда Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Иван Иванович
Мать: Параскева Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Николаевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Юдин Егор Иудин
Мать ребёнка: Домна Николаевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Юдина Надежда Иудина
Мать ребёнка: Домна Николаевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Юдин Тимофей Иудин
Мать ребёнка: Домна Николаевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Юдин Адриан Иудин
Мать ребёнка: Домна Николаевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Юдина) Параскева Иудина
Мать ребёнка: Домна Николаевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Юдин Антон Иудин
Мать ребёнка: Домна Николаевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Юдин Георгий Иудин
Мать ребёнка: Домна Николаевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Юдин Прокопий Иудин
Мать ребёнка: Домна Николаевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Юдин Иоанн Иудин
Мать ребёнка: Домна Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Домна Николаевна
Смерть
Неизвестно