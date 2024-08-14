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Юдин Тимофей Иудин

Место рождения

Бестужево, Ериловская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иуда Иванович

Мать: Домна Николаевна

Бестужево, Ериловская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Юдина) Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Юдина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Юдина) Хиония Тимофеевна

Мать ребёнка: Юдина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Юдин Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Юдина Любовь Ивановна

Смерть
1858

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