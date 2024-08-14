Юдин Тимофей Иудин
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Иуда Иванович
Мать: Домна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Юдина) Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Юдина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Юдина) Хиония Тимофеевна
Мать ребёнка: Юдина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Юдина Любовь Ивановна
Смерть
1858