Параскева Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иуда Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Иудина
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно