Параскева Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Никонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Иуда Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Иудина

Отец ребёнка: Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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