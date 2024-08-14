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Юдин Антон Иудин

Место рождения

Бестужево, Ериловская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Иуда Иванович

Мать: Домна Николаевна

Бестужево, Ериловская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Пелагея Логиновна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Юдина) Ольга Антоновна

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Логиновна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Юдина) Александра Антоновна

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Логиновна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Юдин Адриан Антонович

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Логиновна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Юдин Иоанн Антонович

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Логиновна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Юдина) Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Логиновна

Смерть
Неизвестно

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