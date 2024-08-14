Юдин Антон Иудин
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Иуда Иванович
Мать: Домна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Пелагея Логиновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Юдина) Ольга Антоновна
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Логиновна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Юдина) Александра Антоновна
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Логиновна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Логиновна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Юдин Иоанн Антонович
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Логиновна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Юдина) Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Логиновна
Смерть
Неизвестно