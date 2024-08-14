Домна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иуда Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Юдин Егор Иудин
Отец ребёнка: Иуда Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Юдина Надежда Иудина
Отец ребёнка: Иуда Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Юдин Тимофей Иудин
Отец ребёнка: Иуда Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Юдин Адриан Иудин
Отец ребёнка: Иуда Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Юдина) Параскева Иудина
Отец ребёнка: Иуда Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Юдин Антон Иудин
Отец ребёнка: Иуда Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Юдин Георгий Иудин
Отец ребёнка: Иуда Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Юдин Прокопий Иудин
Отец ребёнка: Иуда Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Юдин Иоанн Иудин
Отец ребёнка: Иуда Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Иуда Иванович
Смерть
Неизвестно