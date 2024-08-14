Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Никонова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Иуда Иванович

Мать ребёнка: Параскева Никонова

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Никонова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Никонова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Иудина

Мать ребёнка: Параскева Никонова

Смерть
Неизвестно

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