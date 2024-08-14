Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Никонова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иуда Иванович
Мать ребёнка: Параскева Никонова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Никонова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Никонова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Иудина
Мать ребёнка: Параскева Никонова
Смерть
Неизвестно