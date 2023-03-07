Верин Иосиф Федорович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Верин Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1870
Сын: Верин Иван Иосифович
Мать ребёнка: Верина Варвара Иовна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кибиткина Вера Верина
Мать ребёнка: Верина Варвара Иовна
Рождение ребёнка
10.01.1879
Сын: Верин Григорий (Осипович)
Мать ребёнка: Верина Варвара Иовна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Тарасова Феодосия Верина
Мать ребёнка: Верина Варвара Иовна
Рождение ребёнка
24.03.1884
Дочь: Левонтьева Мария Верина
Мать ребёнка: Верина Варвара Иовна
Смерть
Неизвестно