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Верин Иосиф Федорович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Верин Федор Иванович

Мать: Верина Анна Александровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1870

Сын: Верин Иван Иосифович

Мать ребёнка: Верина Варвара Иовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кибиткина Вера Верина

Мать ребёнка: Верина Варвара Иовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1879

Сын: Верин Григорий (Осипович)

Мать ребёнка: Верина Варвара Иовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Тарасова Феодосия Верина

Мать ребёнка: Верина Варвара Иовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1884

Дочь: Левонтьева Мария Верина

Мать ребёнка: Верина Варвара Иовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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