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Верин Григорий (Осипович)

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.01.1879

Дата смерти

23.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1879

Отец: Верин Иосиф Федорович

Мать: Верина Варвара Иовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Верина Агафья Усова

Рождение ребёнка
1914

Сын: Верин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Верина Агафья Усова

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Верин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Верина Агафья Усова

Куйбышевская обл., Николо-Черемшанский р-н
Смерть
23.08.1937
Причина смерти: расстрелян
Похороны
Неизвестно
https://ru.openlist.wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1877)
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