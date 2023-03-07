Верин Григорий (Осипович)
Место рождения
Дата рождения10.01.1879
Дата смерти23.08.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1879
Отец: Верин Иосиф Федорович
Мать: Верина Варвара Иовна
Бракосочетание
03.02.1906
Жена: Верина Агафья Усова
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Верина Агафья Усова
Рождение ребёнка
19.12.1919
Сын: Верин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Верина Агафья Усова
Куйбышевская обл., Николо-Черемшанский р-н
Смерть
23.08.1937
Причина смерти: расстрелян
Похороны
Неизвестно
https://ru.openlist.wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1877)