Верин Петр Григорьевич
мужской, родился 1914, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 22.10.1937, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВерин Григорий Иосифович (Осипович)10.01.1879 г.р.
МатьВерина Агафья Михайловна Усова1886 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1914
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.10.1937
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно