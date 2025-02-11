Верин Петр Григорьевич 1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Верин Петр Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1914, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 22.10.1937, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Верин Григорий Иосифович (Осипович)10.01.1879 г.р.
Мать
Верина Агафья Михайловна Усова1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Верин Григорий Иосифович (Осипович)

Мать: Верина Агафья Михайловна Усова

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
22.10.1937
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: расстрелян

Похороны
Неизвестно

https://ru.openlist.wiki/Верин_Петр_Григорьевич_(1914)

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