Верина Агафья Усова
Место рожденияСело Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Усов Михаил Петрович
Мать: не указана
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Верин Григорий (Осипович)
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1919
Сын: Верин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Верин Григорий (Осипович)
Куйбышевская обл., Николо-Черемшанский р-н
Смерть
Неизвестно