Верина Агафья Усова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерина Агафья Усова

Верина Агафья Усова

avatar

Место рождения

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Усов Михаил Петрович

Мать: не указана

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Верин Григорий (Осипович)

Рождение ребёнка
1914

Сын: Верин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Верин Григорий (Осипович)

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Верин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Верин Григорий (Осипович)

Куйбышевская обл., Николо-Черемшанский р-н
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close