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Верин Николай Григорьевич

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Место рождения

Куйбышевская обл., Николо-Черемшанский р-н

Дата рождения

19.12.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919

Отец: Верин Григорий (Осипович)

Мать: Верина Агафья Усова

Куйбышевская обл., Николо-Черемшанский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровна Анна

Смерть
Неизвестно
Ташкент , Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Боткино
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