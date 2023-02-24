Верин Николай Григорьевич
Место рожденияКуйбышевская обл., Николо-Черемшанский р-н
Дата рождения19.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919
Отец: Верин Григорий (Осипович)
Мать: Верина Агафья Усова
Куйбышевская обл., Николо-Черемшанский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петровна Анна
Смерть
Неизвестно
Ташкент , Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Боткино