Верин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Верин Илья Федорович
Мать ребёнка: Верина Анна Александровна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Верина Анна Александровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Верина Анна Александровна
Смерть
Неизвестно