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Верин Федор Иванович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Верин Илья Федорович

Мать ребёнка: Верина Анна Александровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Верин Иосиф Федорович

Мать ребёнка: Верина Анна Александровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Верина Анна Александровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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