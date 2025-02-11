Верина Анна Александровна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Верина Анна Александровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1804, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Дети
Верин Илья Федорович1831 г.р.
Верин Иосиф Федорович1838 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Верин Илья Федорович

Отец ребёнка: Верин Федор Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Верин Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Верин Федор Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Верина) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Верин Федор Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.