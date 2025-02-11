Верина Анна Александровна
женский, родилась 1804, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Дети
Верин Илья Федорович1831 г.р.
Верин Иосиф Федорович1838 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Верин Илья Федорович
Отец ребёнка: Верин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Верин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Верина) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Верин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно