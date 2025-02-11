Левонтьева Мария Иосифовна Верина 24.03.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Левонтьева Мария Иосифовна Верина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 24.03.1884, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Верин Иосиф Федорович1838 г.р.
Мать
Верина Варвара ИовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Левонтьев Григорий Романович1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1884

Отец: Верин Иосиф Федорович

Мать: Верина Варвара Иовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
19.01.1904

Муж: Левонтьев Григорий Романович

Смерть
Неизвестно

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