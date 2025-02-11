Левонтьева Мария Иосифовна Верина
женский, родилась 24.03.1884, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецВерин Иосиф Федорович1838 г.р.
МатьВерина Варвара ИовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Левонтьев Григорий Романович1883 г.р.
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Место
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Рождение
24.03.1884
Отец: Верин Иосиф Федорович
Мать: Верина Варвара Иовна
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.01.1904
Смерть
Неизвестно