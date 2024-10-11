Никонов Тарас 22.02.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никонов Тарас

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Место рождения

с. Поляны, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.

Дата рождения

22.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1891

Отец: Баранчиков/Никонов Никифор Никонов/

Мать: Баранчикова/Никонова Феодора

с. Поляны, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никонова Татьяна

Рождение ребёнка
18.01.1922

Сын: Никонов Василий

Мать ребёнка: Никонова Татьяна

Россия, Рязанская область Поляны
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никонова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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