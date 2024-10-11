Никонов Тарас
Место рожденияс. Поляны, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Дата рождения22.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1891
с. Поляны, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никонова Татьяна
Рождение ребёнка
18.01.1922
Сын: Никонов Василий
Мать ребёнка: Никонова Татьяна
Россия, Рязанская область Поляны
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никонова Татьяна
Смерть
Неизвестно