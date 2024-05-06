Никонова Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНиконова Татьяна

Никонова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никонов Тарас

Рождение ребёнка
18.01.1922

Сын: Никонов Василий

Отец ребёнка: Никонов Тарас

Россия, Рязанская область Поляны
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никонов Тарас

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.