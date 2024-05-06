Никонова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никонов Тарас
Рождение ребёнка
18.01.1922
Сын: Никонов Василий
Отец ребёнка: Никонов Тарас
Россия, Рязанская область Поляны
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никонов Тарас
Смерть
Неизвестно