Никонов Иван Тарасович 06.11.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никонов Иван Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1930

Дата смерти

21.09.2007

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1930

Отец: Никонов Тарас Никифорович

Мать: Никонова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.2007

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