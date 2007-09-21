Никонов Иван Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1930
Дата смерти21.09.2007
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.09.2007