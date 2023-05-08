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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
286Поляны, с. вл.при оз. Аисове.86226410611028Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Поляны69Ем. Осип. Павленко50821136
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
109. Поляны, село бывшее владельческое, дворов 515, жителей 3047, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Поляны село6813при линии Ряз.-Вл. ж. д.639204620484094884ШумошьЦер. дер., зем. шк. см., церк.-пр. шк., см. каз. вин. лав., 2 ветр. мел., хлеб и извоз. пром.
Ветрян. мельн. кр. Аксенова при с. Полянахъ6824при линии Ряз.-Вл. ж. д.—1—1884Шумошь
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1712Полянысело54°43'с.ш.39°50'в.д.N-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634483101с Полянысело