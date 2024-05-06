Баранчикова/Никонова Феодора Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Баранчикова/Никонова Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: Евсигней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1891

Сын: Никонов Тарас

Отец ребёнка: Баранчиков/Никонов Никифор Никонов/

с. Поляны, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Рождение ребёнка
22.07.1895

Сын: Никонов Борис

Отец ребёнка: Баранчиков/Никонов Никифор Никонов/

с. Поляны, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Смерть
Неизвестно

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