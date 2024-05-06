Баранчиков/Никонов Никифор Никонов/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранчиков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1891
Сын: Никонов Тарас
Мать ребёнка: Баранчикова/Никонова Феодора
с. Поляны, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Рождение ребёнка
22.07.1895
Сын: Никонов Борис
Мать ребёнка: Баранчикова/Никонова Феодора
с. Поляны, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай