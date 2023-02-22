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Гусев Ефим Якимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

05.10.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Гусев Яким Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ксения Ефимова

Мать ребёнка: Гусева Аграфена Архипова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гусев Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Гусева Аграфена Архипова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Гусев Алексей Ефимов

Мать ребёнка: Гусева Аграфена Архипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Аграфена Архипова

Смерть
05.10.1848
Причина смерти: От водянки
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