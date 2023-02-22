Гусев Ефим Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти05.10.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Гусев Яким Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ксения Ефимова
Мать ребёнка: Гусева Аграфена Архипова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гусев Андрей Ефимов
Мать ребёнка: Гусева Аграфена Архипова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гусев Алексей Ефимов
Мать ребёнка: Гусева Аграфена Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Аграфена Архипова
Смерть
05.10.1848
Причина смерти: От водянки