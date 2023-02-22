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Гусев Алексей Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Гусев Ефим Якимов

Мать: Гусева Аграфена Архипова

Бракосочетание
30.07.1858

Жена: Гусева Дарья Григорьевна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
04.06.1860

Сын: Гусев Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1861

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1863

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Гусев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
19.09.1865

Сын: Гусев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1866

Сын: Гусев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
14.09.1867

Дочь: Масленникова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
05.11.1869

Сын: Гусев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
10.08.1871

Сын: Гусев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.10.1875

Дочь: Пелагия Алексеевна

Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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