Гусев Алексей Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Гусев Ефим Якимов
Мать: Гусева Аграфена Архипова
Бракосочетание
30.07.1858
Жена: Гусева Дарья Григорьевна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
04.06.1860
Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
08.12.1861
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.04.1863
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1864
Рождение ребёнка
19.09.1865
Сын: Гусев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
07.09.1866
Рождение ребёнка
14.09.1867
Дочь: Масленникова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
05.11.1869
Рождение ребёнка
10.08.1871
Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.10.1875
Дочь: Пелагия Алексеевна
Мать ребёнка: Гусева Дарья Григорьевна
Смерть
Неизвестно