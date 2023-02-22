Гусева Аграфена Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Аграфена Архипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ксения Ефимова

Отец ребёнка: Гусев Ефим Якимов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гусев Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Гусев Ефим Якимов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Гусев Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Гусев Ефим Якимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Ефим Якимов

Смерть
Неизвестно
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